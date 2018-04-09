Москва, 9 апреля, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Демонизированная Россия — это товар ценой в миллионы долларов, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 9 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Можно играть по международным правилам, а можно задавать свои, — сказал Кургинян. — Когда ты играешь по неким правилам, можно выигрывать. Россия, играя по международным правилам, очень сильно выигрывала: в Восточной Гуте постепенно правительство Башара Асада укрепляет свои позиции, удалось сговорить непримиримых противников Турцию и Иран и т.д. Мы всё время выигрываем в этом регионе, чего давно не было, не говоря уже о том, что такая позиция РФ на Средиземном море — это большой успех».

По мнению Кургиняна, естественно, что в ответ на это разыгрываются такие комбинации, при которых правила, позволяющие РФ выигрывать, будут ломаться.

«Нам говорят: «Вы применяете химическое оружие», — пояснил Кургинян. — Мы спрашиваем: «А какие есть доказательства?», но нам отвечают, что доказательства тут ни при чём».

Западные страны, по словам Кургиняна, устанавливают новые правила, согласно которым больше ничего доказывать не надо.

«Всё более и более ясно, что огромную ценность для американского истеблишмента США имеет демонический образ России, — сказал лидер движения «Суть времени». — Демонизированная Россия — это товар по цене в миллионы долларов. Запугивание России — это гигантская капитализация. Запугивание бездоказательное. Доказательство умерло в XXI столетии. Мы присутствуем при кончине его величества доказательства. Это новый постмодернистский мир».

Напомним, что одним из примеров такой бездоказательной политики в отношении РФ может быть заявление президента США Дональда Трампа, который после переговоров с главой Елисейского дворца Эммануэлем Макроном отметил, что ответственность за «химатаку» (в сирийском населённом пункте Дума — прим. ИА REGNUM ) несут, помимо Дамаска, Иран и Россия.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, призвал 9 апреля к «жёсткому международному ответу» после предполагаемой химической атаки.

Министерство иностранных дел Российской Федерации, однако, заявило, что целью очередных информационных вбросов о якобы имевших место химических атаках в Сирийской Арабской Республике является попытка выгородить террористические группировки и оправдать возможные удары Запада по Сирии.