Махачкала, 9 апреля, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Следственные мероприятия с выемкой документов проводятся сегодня, 9 апреля, в управлении казначейства по Дагестану. Здание оцеплено сотрудниками ФСБ и МВД. По информации источника в правоохранительных структурах, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о халатности, пишет РИА «Дербент».

Цитата из х/ф «Бригада». Реж. Алексей Сидоров. 2002. СССР Обыск

Есть информация также о получении должностными лицами казначейства взятки, передает ТАСС. Ранее проверка прокуратуры выявила в деятельности казначейства серьезные нарушения. Сотрудники ведомства незаконно перечислили по государственным контрактам 2,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук внес представление, в котором потребовал привлечь к ответственности главу дагестанского управления казначейства и должностных лиц ведомства, виновных в совершении преступлений, которые привели к нанесению ущерба на столь значительную сумму.

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Одним из эпизодов уголовного дела стало перечисление более 700 млн рублей в счет оплаты муниципального контракта на приобретение жилых помещений в городе Махачкале. При этом в реестре контрактов сведения о нём отсутствовали. Еще один факт использования незаконно бюджетных средств касался ремонта дорог при въезде в Каспийск, ведущих к домам премьер-министра Абдусамада Гамидова и экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. На эти работы было потрачено 20 млн рублей без проведения конкурса, составления сметы и заключения госконтракта.

В самом ведомстве проведение сегодня оперативно-следственных действий опровергли. По информации пресс-службы управления казначейства по Дагестану, ведомство работает в штатном режиме.

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