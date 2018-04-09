Тирасполь, 9 апреля, 2018, 18:04 — ИА Регнум. «Россия является нашим гарантом, опорой. Это наша Родина, другой нам не надо. Это чувство приднестровцы в очередной раз продемонстрировали на выборах президента РФ», — заявила вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева в интервью испанским журналистам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мауриц Корнелис Эшер. Узы единства. 1958

Антюфеева рассказала испанским журналистам о причинах и предпосылках образования республики.

«Молдова тогда высказала желание воссоединиться с Румынией, а нам были предложены «чемодан, вокзал, Россия». Люди хотели защитить свою семью, свой дом, говорить на родном языке, поэтому было принято решение образовать свою республику», — подчеркнула вице-спикер.

Она заметила, что за 27 лет в Приднестровье сформировались все необходимые элементы государственности: ветви власти, банковская система, денежная единица. В разговоре также затронули тему миротворческой операции. Галина Антюфеева подчеркнула ее уникальность: благодаря миротворческой миссии на берегах Днестра за 25 лет не погиб ни один человек.

Отвечая на вопрос о сохранении в Приднестровье советской символики, Антюфеева подчеркнула, что в республике гордятся своим советским прошлым.

«Многие нас сравнивают с осколком Советского Союза. Мы не обижаемся, а наоборот, гордимся этим, стараемся сохранить то, что нам осталось от СССР. Кто не ценит прошлого, у того нет будущего», — сказала вице-спикер.

Говоря о событиях на Украине, она подчеркнула, что украинский кризис оказал негативное влияние на жизнь простых людей.

«Им тяжело. Поэтому хочется пожелать скорейшего наступления мира. Отношения нашей республики с Украиной в связи с событиями, происходящими там, тоже, к сожалению, переживают кризис. Добрососедские, дружеские отношения необходимо восстанавливать. А мифы о том, что Приднестровье представляет угрозу для соседнего государства, не имеют под собой никакой почвы», — подвела итог Галина Антюфеева.