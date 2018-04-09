Красногорск, 9 апреля, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Необходимо принять государственную программу поэтапного археологического обследования территории Московской области с одновременной постановкой под охрану выявленных памятников, утверждением их границ и охранной документации. Об этом заявили участники VI съезда градозащитных организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе общественного движения «Архнадзор». Данное решение связано с предложением губернатора Московской области Андрея Воробьёва отменить историко-культурную экспертизу земель перед их освоением.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Как корреспонденту ИА REGNUM заявил член московского областного отделения ВООПИиК Евгений Соседов, инициатива губернатора связана с двумя факторами: социальной напряжённостью в обществе и очевидным лоббированием интересов застройщиков.

«Мы видим, что правительство Московской области превратилось в некий придаток строительного комплекса, и все законодательные инициативы, которые оттуда исходят, направлены, как правило, на то, чтобы снять ограничения с застройки земель», — подчеркнул Соседов.

Недовольство вызывает, например, процесс приобретения земли под строительство дачного участка. Так, для выдачи заключения о возможности строительства дачники вынуждены обращаться в компетентные органы управления, где, в соответствии с действующим законодательством, их могут направить на проведение историко-культурной экспертизы за деньги. Также в зоне риска находятся застройщики — зачастую после вложения средств оказывается, что на месте будущих вложений «зарыт» памятник археологии.

«Ситуация вызвана не тем, что плохой закон, и его надо менять. Сама норма очень прогрессивная, и проведение экспертизы перед освоением земли — это одно из наших международных обязательств в соответствии с европейской археологической конвенцией. Социальная напряжённость связана с тем, что в Московской области уже больше 10 лет прекращены любые программы по её археологическому изучению. На сегодняшний день данный регион археологически практически не изучен. Если бы у нас была полная археологическая карта Подмосковья, и было проведено полное изучение региона, хотя бы центральной части, которая активно застраивается, то не было бы необходимости на каждом участке проводить экспертизу, можно было бы сразу выдавать заключение о наличии на территории памятника либо его отсутствии», — отметил Соседов.

Он также добавил, что во многих регионах страны, в частности, соседней к Подмосковью Москве и даже Новой Москве, подобные археологические карты существуют и успешно действуют.

«Мы предлагаем вместо того, чтобы менять норму закона, по которой живет вся страна, в Московской области установить программу археологического изучения и за несколько лет обследовать все центральные районы, поставить памятники под охрану и определить их границы», — подчеркнул он.

Добавим, по словам участников градозащитного съезда, инициатива губернатора Подмосковья может привести к массовой утрате объектов археологического наследия, как ещё не выявленных исследователями, так и выявленных, но не принятых под государственную охрану в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, в зону риска попадают объекты, уже стоящие под охраной, но сведения о местоположении которых не внесены в соответствующие информационные системы и градостроительную документацию.

«Закон обязывает проводить экспертизу земель перед их освоением только в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии памятников на указанных землях. Однако проводимая подмосковными властями политика приводит к тому, что таким случаем становится почти каждый. Центральный регион страны до сих пор остаётся одним из самых неизученных регионов России: 90% территории Московской области не обследовано археологически в соответствии с современными требованиями. Не исследованы и не поставлены под охрану не только отдельные селища или курганные группы, но и археология целых средневековых городов», — подчеркнули градозащитники.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению областного руководства, проведение обязательной экспертизы земель — избыточная мера, которая лишь осложняет освоение земель.

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