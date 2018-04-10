Япония против экономической активности США на Курилах
Токио, 10 апреля, 2018, 06:08 — ИА Регнум. Протест министра иностранных дел Японии Таро Коно по поводу строительства Россией двух дизельных электростанций на российском острове Шикотан не обошел стороной и участие США, которым тоже досталось от японского министра за помощь России в этом проекте. Похоже, что США решили извиниться перед своим вассалом довольно оригинальным образом. Каким именно, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Вячеслав Зимонин.
Таро Коно на слушаниях в японском парламенте заявил:
«Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах, заслуживает крайнего сожаления».
Обещание размещенного в Токио командования ВС США в Японии развернуть на главном японском острове Хонсю группу конвертопланов Bell-boeing CV-22 «на этой неделе» было опубликовано 4 апреля. Конвертоплан CV-22 Osprey сочетает преимущества самолета и вертолета и идеально подходит для быстрого захвата плацдармов противника. Такое усиление японских «сил самообороны» добавляет наступательных возможностей и без того раздутой японо-американской группировке, нацеленной на соседей Японии и, разумеется, на российские Курилы. Ежегодные учения сухопутных войск Японии и США включают в себя и действия в условиях предполагаемого применения различных видов неконвенционального оружия. На фоне непрерывно следующих друг за другом бездоказательных и абсурдных обвинений в сторону России усиление войск, способных осуществить агрессию на ее территории, неподалеку от ее границ — это особенно тревожный знак.
О других факторах, Читайте подробности: Колониальный империализм Японии на российских Курилах
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