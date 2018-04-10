Токио, 10 апреля, 2018, 06:08 — ИА Регнум. Протест министра иностранных дел Японии Таро Коно по поводу строительства Россией двух дизельных электростанций на российском острове Шикотан не обошел стороной и участие США, которым тоже досталось от японского министра за помощь России в этом проекте. Похоже, что США решили извиниться перед своим вассалом довольно оригинальным образом. Каким именно, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Вячеслав Зимонин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Таро Коно на слушаниях в японском парламенте заявил:

«Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах, заслуживает крайнего сожаления».

Обещание размещенного в Токио командования ВС США в Японии развернуть на главном японском острове Хонсю группу конвертопланов Bell-boeing CV-22 «на этой неделе» было опубликовано 4 апреля. Конвертоплан CV-22 Osprey сочетает преимущества самолета и вертолета и идеально подходит для быстрого захвата плацдармов противника. Такое усиление японских «сил самообороны» добавляет наступательных возможностей и без того раздутой японо-американской группировке, нацеленной на соседей Японии и, разумеется, на российские Курилы. Ежегодные учения сухопутных войск Японии и США включают в себя и действия в условиях предполагаемого применения различных видов неконвенционального оружия. На фоне непрерывно следующих друг за другом бездоказательных и абсурдных обвинений в сторону России усиление войск, способных осуществить агрессию на ее территории, неподалеку от ее границ — это особенно тревожный знак.

О других факторах, Читайте подробности: Колониальный империализм Японии на российских Курилах

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