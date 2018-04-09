Москва, 9 апреля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. В Московском метрополитене днём 9 апреля произошёл сбой в движении поездов на Замоскворецкой линии из-за просадки напряжения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

(сс) blickpixel ЛЭП

В течение часа поезда на всей «зелёной» ветке следовали с увеличенным интервалом.

«Увеличены интервалы движения по всей линии в обоих направлениях из-за просадки напряжения с городской электроснабжающей организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что питание устройств метро было переведено на резервную схему, движение постепенно введено в график.

«Комплекс городского хозяйства делает все возможное для нормализации работы подстанции Раушская», — сообщает пресс-служба метрополитена.