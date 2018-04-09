Москва, 9 апреля, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил генерал-майора корпуса морской пехоты США Чарльза Болдена орденом Дружбы за большой вклад в развитие сотрудничества двух стран в области космонавтики. Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 9 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В указе президента также сказано, что данным орденом Дружбы награждается и другой гражданин США — председатель консультативного совета национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства по Международной космической станции Томас Стаффорд.

Стоит отметить, что награждение американского генерала орденом Дружбы на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях выглядит довольно странным.

Напомним, что США существенно расширили санкции против России, внеся в очередные черные списки 24 российских гражданина и 14 связанных с ними компаний. Под санкции в частности попал миллиардер Олег Дерипаска и все аффилированные с ним компании — «Русал», Группа ГАЗ, «Русские машины» и ряд других.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп возложил на Россию ответственность за сфальсифицированную террористами «химическую атаку» в сирийском городе Дума, что в Восточной Гуте. Трамп угрожает нанесением удара по Сирии.