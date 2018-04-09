Калуга, 9 апреля, 2018, 22:05 — ИА Регнум. 48-летнюю жительницу Калужской области обвиняют в причинении смерти по неосторожности: по мнению правоохранителей, она бросила малолетнего ребёнка в горящем доме. Как сообщил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM прокурор Износковского района Калужской области Дмитрий Ярцев, в отношении подозреваемой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

По версии следствия, вечером 22 декабря 2017 года обвиняемая находилась в своём доме в посёлке Мятлево Износковского района вместе с малолетней внучкой. Увидев в зале возгорание и стоящего около огня ребенка, обвиняемая выбежала из дома, бросив девочку.

Ребёнок не смог самостоятельно выбраться из дома и погиб, отравившись угарным газом. Вину в содеянном женщина признала полностью. В качестве максимального наказания суд может лишить обвиняемую свободы на срок до двух лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в посёлке Оболенское Малоярославецкого района Калужской области на пожаре в одноэтажном деревянном доме погибли семь человек, в том числе двое детей одного и двух лет.

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