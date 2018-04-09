Ярославль, 9 апреля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. В Ярославской областной думе ждут отчет губернатора области за 2017 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Ярославской областной думе.

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Согласно уставу Ярославской области, губернатор ежегодно отчитывается о своей деятельности. Регламент областной думы предусматривает, что отчет рассматривается до 1 мая. До 2017 года все губернаторы неукоснительно соблюдали это правило, отчитываясь в апреле. В 2017 году тогда еще врио губернатора Дмитрий Миронов нарушил традицию и отчитался позднее этой даты — в начале июня.

Ближайшее заседание облдумы состоится 24 апреля. Повестку дня Совет думы утвердит 17 апреля.

«Есть информация, что в это время губернатор будет в отпуске. Дата отчета — до 1 мая — прописана в регламенте облдумы, который касается самой думы, но не может быть обязательной для губернатора. Поэтому нам остается только ждать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM источник в Ярославской областной думе.

В правительстве области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что отчет губернатора готовится, вероятно, он будет представлен в начале мая. Ранее депутаты заксобрания не раз выражали желание чаще видеть главу региона на своих заседаниях.