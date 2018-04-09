Ярославль, 9 апреля, 2018, 16:32 — ИА Регнум. 9 апреля стартовала продажа билетов на вынесенный матч Еврохоккейтура в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации хоккея России.

Wikipedia.org Логотип Еврохоккейтура

19 апреля в Ярославле на «Арене-2000» национальная сборная России в статусе действующего Олимпийского чемпиона сыграет против действующего чемпиона мира — сборной Швеции. Соперники проведут вынесенный матч Еврохоккейтура.

Билеты на матч можно будет купить в заволжском торгово-развлекательном комплексе «Яркий» ежедневно с 10:00 до 22:00 в кассе билетного оператора KASSIR.RU за наличные. В Интернете билеты продаются на kassir.ru, fhrtickets.com и в официальных кассах KASSIR.RU. При покупке взимается сервисный сбор — 10%.

Самые дешевые билеты стоят от 300 руб. Билет в центральный сектор «Арены-2000» обойдется в 800 — 950 руб.

Самые маленькие болельщики (до 6 лет включительно) могут посетить матч бесплатно, при условии прохода с родителями, без выделения отдельного посадочного места для ребенка.