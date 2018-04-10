Минск, 10 апреля, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Новые кадровые назначения, произведенные белорусским президентом Александром Лукашенко, говорят о пристальном внимании, которое решено уделить сфере общественного мнения вообще и идеологии в частности. О том, как себе представляют идеологию в Белоруссии и почему она понадобилась именно сейчас, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко уже сетовал на отсутствие государственной идеологии вкупе с национальной идеей, особенно напирая на то, что Великая Отечественная война — это общее, а Белоруссии требуется еще и свое, специфическое. Теперь в белорусских вузах к этой проблеме подошли на серьезном уровне, и кроме обязательного предмета «Основы идеологии белорусского государства» немалое внимание уделяется выпуску специалистов-идеологов. К сожалению, специалисты есть, а вот с «белорусской идеей» сложно, о чем свидетельствует «дело пророссийских публицистов», оно же «дело регнумовцев», фигурантами которого стали два выпускника Академии управления. Причем один из них, Сергей Шиптенко, бывший преподаватель кафедры идеологии и политических наук этой академии и обладатель диплома с записью «идеолог».

И тем не менее назначение Владимира Живняка заместителем главы администрации президента и Ирины Акулович генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» предполагает, что роль идеологии и пропаганды в республике будет только возрастать.

Оригинал Белоруссия: Лукашенко, семейный подряд и идеологическая пустота

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