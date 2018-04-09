Чебоксары, 9 апреля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В столице Чувашии подвели предварительные итоги исполнения бюджета за I квартал. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар, в целом доходы выросли на 1,1%, при этом собственные поступления снизились. Бюджет в целом исполнен с дефицитом в сумме 170 млн рублей.

Cap.ru Исполнение бюджета за I квартал

В столице Чувашии в I квартале доходы бюджета составили 1,785 млрд рублей, что на 1,1% выше, чем было за аналогичный прошлогодний период. В абсолютном выражении рост составил 19,4 млн рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 20,8% (или на 231 млн рублей) и составили 878,1 млн рублей.

В структуре собственных поступлений налоговые доходы составили 603,6 млн рублей. К уровню I квартала прошлого года они уменьшились на 23,6%. Муниципальные власти связывают это «с высокой базой 2017 года, когда была погашена налоговая задолженность по НДФЛ и земельному налогу несколькими налогоплательщиками, в том числе организациями, входящими в состав концерна «Тракторные заводы» (215,2 млн рублей)». По расчётам чиновнико, в если не учитывать данные поступления, то рост к уровню соответствующего периода прошлого года составил бы 4,9% (28,4 млн рублей).

Поступление налога на доходы физических лиц сократилось за указанный период на 13,8% (или на 63,4 млн рублей) — до 394,4 млн рублей. В мэрии отмечают, что без учёта поступлений в прошлом году налоговой задолженности от предприятий тракторного концерна был бы обеспечен рост на 8,5% (или на 30,8 млн рублей). Из общей суммы задолженности перед городским бюджетом в сумме 262,6 млн рублей, по данным налоговой инспекции города, 39% занимает задолженность по НДФЛ (или 102,3 млн рублей), из нее задолженность налогоплательщиков, находящихся в процедурах банкротства и предбанкротном состоянии — 57,4 млн рублей.

Cap.ru Основные должники по уплате НДФЛ. Данные администрации Чебоксар

Второй по величине значимости в структуре налоговых доходов — земельный налог. Его доля составляет 12,6%. Земельный налог поступил в сумме 75,9 млн рублей со снижением к уровню прошлого года на 61,1% (или на 119,4 млн рублей), что в мэрии также поясняют поступлением в прошлом году налоговой задолженности от нескольких налогоплательщиков. По данным администрации на 1 апреля текущего года, задолженность по земельному налогу составляет 79,7 млн рублей (30,4% в общей сумме задолженности), в том числе задолженность налогоплательщиков, находящихся в процедурах банкротства и предбанкротном состоянии, — 36 млн рублей.

Cap.ru Земельный налог: должники. Данные администрации Чебоксар

Неналоговые доходы в январе-марте текущего года составили 274,6 млн рублей, что на 13,9% (или на 44,2 млн рублей) меньше, чем по сравнению с январем-мартом прошлого года.

«В основном снижение наблюдается по арендной плате за землю (на 26,4%, или на 34,1 млн. рублей) в связи с уменьшением количества аукционов по продаже права аренды из-за отсутствия заявок», — говорят в администрации Чебоксар.

Безвозмездные поступления выросли на 30,4% (или на 211,6 млн рублей), достигнув 907 млн рублей.

За первый квартал израсходовано 1,9555 млрд рублей. Основную долю составили расходы на финансирование образования (63,2% от общей суммы расходов бюджета), жилищно-коммунального хозяйства (12,8%), национальной экономики (10,5%).

Бюджет в январе-марте исполнен с дефицитом в сумме 170 млн рублей.