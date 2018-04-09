Санкт-Петербург, 9 апреля, 2018, 16:03 — ИА Регнум. В Петербурге 9 апреля установилась экстремально тёплая для первой декады месяца весенняя погода. К 16:00 мск в понедельник в городе на Неве воздух прогрелся до 16,6 градуса. Как ожидают эксперты, сегодня будет превзойден рекорд, держащийся с 9 апреля 2001 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

«Экстремальный день сегодня, уже плюс 16 градусов. Абсолютный максимум для 9 апреля — плюс 18,3 градуса — был в 2001 году. Сегодня точно его перекроем», — сообщил на своей странице в Facebook главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Ранее сегодня Колесов сообщил, что автомобилисты Петербурга могут смело переобувать свои машины в летнюю резину, а вот в Ленобласти можно еще поездить на зимних колесах.

Тем временем гидрометцентр сообщает, что экстремальное тепло в Петербурге будет недолгим.

Уже 10 апреля ночью температура понизится до 0…+2 гр., днем будет +6…+8 гр. Утром на дорогах местами гололедица. Ночью небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

11 апреля в городе будет малооблачная пгода, без осадков. Температура воздуха ночью −1…−3 гр., днем +7…+9 гр. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.