Ярославль, 9 апреля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. 11 автобусов особо большой вместимости марки ГолАЗ-6228 передало Ярославской области на безвозмездной основе правительство Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Восемь автобусов доставлены в Ярославля

Восемь из них уже доставлены в Ярославль и размещены на базе ГП ЯО «Ярославское АТП». После завершения оформления необходимых документов в регион поступят еще три.

Технику отбирали специалисты областного департамента транспорта. Ее работоспособность оценивалась в процессе передвижения по линии. Эти автобусы уже выбыли из регулярной эксплуатации ГУП «Мосгортранс». Сейчас они пройдут тщательную проверку, после чего будут направлены на маршруты в Ярославском регионе», — рассказал заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев.

Семь автобусов получит Рыбинск, три — Ростовский район. Еще один автобус будет передан ОАО «Аэропорт Туношна» для транспортировки пассажиров от самолетов к зданию аэровокзала. Срок их службы в нашем регионе будет зависеть от условий дальнейшего технического обслуживания.

15-метровые ГолАЗ-6228 собираются Голицынским автобусным заводом на шасси «Scania L94UB». Эти автобусы предназначены для работы на городских маршрутах с большим пассажиропотоком. Они рассчитаны на 145 человек и оборудованы приспособлением для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на инвалидных колясках.

В дальнейшем, как пояснил Максим Авдеев, планируется, что обязанность по приобретению новых транспортных средств — как правило, по договорам лизинга — возьмут на себя компании-перевозчики. Эта практика успешно действует в других субъектах РФ и в ближайшее время будет внедрена в Ярославской области.

Кроме того, как сообщали в мэрии Ярославля, правительство Москвы пообещало передать в парк АО «Яргорэлектротранс» 20 трамвайных вагонов и 50 автобусов особо большой вместимости в парк АО «ПАТП-1 города Ярославля».