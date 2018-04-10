Севастополь, 10 апреля, 2018, 03:20 — ИА Регнум. На прошедших в Заксобрании Севастополя слушаниях обсуждалось, как будет использоваться бывший футбольный стадион «Чайка». На стадионе уже давно размещался рынок, но власти полагают, что лучше бы здесь смотрелся спортивный объект, подземный паркинг или выставочный центр. Какова подоплека разговоров вокруг стадиона, пишет обозреватель ИА REGNUM Александр Дремлюгин.

Spravka.sevas.com Рынок «Чайка» в Севастополе

Пока что решено снести старые помещения, а тем временем власти объясняют, почему бывший собственник стадиона (у которого он был изъят через суд) не получит компенсации. Дело в том, что предприниматель Александр Красильников выкупил объект еще в украинские времена, и договор, в соответствии с которым проведена сделка, признан ничтожным, — соответственно, о компенсации речи не может быть в принципе. У собственника иное мнение: он намерен требовать 200−300 млн рублей компенсации и надеется на Верховный суд, указывая, что на стадионе он предполагал спорткомплекс и торговый центр, но ему ничего не дали сделать.

Среди горожан ходят подозрения, что под прикрытием благоустройства скрывается банальный передел собственности:

«Посмотрите на ситуацию с застройкой и поймёте, что два гектара в центре города заинтересовали власть абсолютно не случайно. Кто у нас является главными застройщиками? Кому позволено безнаказанно строить в заповедных зонах и парках? В Севастополе тысячи людей, у которых отбирают собственность, но как только они начинают объединять усилия для борьбы за восстановление своих прав, их сразу называют пятой колонной», — заявил корреспонденту ИА REGNUM один из местных жителей.

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