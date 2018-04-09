Оренбург, 9 апреля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. В Оренбурге в центре внимания чиновников оказались ветхие дома, которые уже пустуют, но сносу не подлежат из-за своей исторической ценности. Пока перспективы таких расселённых многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, оставлять желать лучшего. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбургской области, от горожан периодически поступают тревожные звонки. Люди обеспокоены уничтожением ценных исторических зданий. Уже нежилые дома подвергаются нашествию бомжей и вандалов. В результате могут быть утрачены уникальные элементы строений — металлические резные козырьки на входе, оконные проемы, выложенные качественным кирпичом.

Марк Шагал. Синий дом. 1917

Стоит отметить, что в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Оренбурга в течение пяти лет (2013—2017 годы) были расселены 30 домов, имеющих статус объектов культурного наследия, и 28 домов, отнесенных к так называемой ценной застройке.

В марте 2018 года в мэрии заявили, что в настоящее время в городе будет расселено 35 многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, включенными в реестр объектов культурного наследия, а также вновь выявленными объектами. Большинство из них расположено в центре Оренбурга.

С реализацией спецпрограммы число пустующих домов увеличивается, провоцируя и искушая вандалов. Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко подчеркнула, что спасти эти ценные исторические объекты возможно лишь одним способом — взяв их под постоянную охрану, что, собственно, и предписано законодательством.

Примечательно, что муниципалитет пытается частично решить проблему с помощью бизнесменов. Но те не очень охотно откликаются на предложение чиновников, которое заключается в предоставлении льготной аренды ценных с исторической точки зрения зданий, но очень ветхих и требующих значительных финансовых вложений, чтобы привести дома в порядок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия рассчитывала частично решить проблему за счёт предпринимателей. Председатель комитета по управлению имуществом администрации Оренбурга Дмитрий Цветков признался, что прекращение текущего содержания объектов культурного наследия после отселения жильцов и исключения этих объектов из делового оборота могут привести к их утрате. Однако действующим законодательством допускается преобразование таких объектов, например, в гостиницы, выставочные залы, офисы, то есть их приспособление для современного использования не запрещенного законодательством.

В горадминистрации предлагают три варианта решения проблемы ветхих исторических домов: приватизацию, предоставление в аренду на льготных условиях или передачу объектов религиозным организациям.

Во всех указанных случаях новые собственники или арендаторы объекта культурного наследия обязаны будут выполнять определенные требования по сохранению (восстановлению) объекта. В случае невыполнения установленных требований сделка подлежит расторжению, а объект — возврату в муниципальную собственность.

Начальную (минимальную) цену продажи объекта предлагается установить на уровне одного рубля. Однако такая цена касается лишь тех домов, которые пребывают в плачевном состоянии и требуют колоссальных инвестиций. Согласно законодательству, объект после приватизации должен быть восстановлен в срок, не превышающий семи лет.

Льготная арендная плата устанавливается в размере 1 рубль за квадратный метр площади объекта культурного наследия в месяц. Срок применения льготной арендной платы ограничивается сроком действия договора аренды, но не более 49 лет.

Однако предложения оказались не столь заманчивыми для местных бизнесменов, как того хотелось бы чиновникам.

«Интерес не такой высокий, как нам бы хотелось. Тем не менее около 10 объектов из данного списка уже имеют потенциальных арендаторов, и за их судьбу в скором времени можно будет не беспокоиться», — сказал глава Оренбурга Евгений Арапов по поводу домов, которые отдадут на правах льготной аренды.

Добавим, ранее предприниматели выразили разное мнение по поводу предложений администрации. Ряд бизнесменов, цель которых — получать от предпринимательства прибыль, не увидели выгодных перспектив и подчеркнули, что не готовы быть благотворителями. При вложениях в заброшенные исторические дома есть вероятность потерять бизнес из-за его убыточности в силу многих факторов.

Евгений Арапов заявил, что все опустевшие дома, имеющие историческую ценность, будут взяты под охрану во избежание разрушения памятников истории и архитектуры. В ближайшее время в зданиях закроют на засов окна, двери, подвальные помещения. По завершению конкурсных процедур на установление систем автоматической охраны на каждом таком объекте установят спецоборудование, которое позволит пресечь проникновение в здания.