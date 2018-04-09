Калуга, 9 апреля, 2018, 15:46 — ИА Регнум. В Калужской области в результате таяния снега произошел подъём уровня воды в реке Протва на 175 см и на 40 см в реке Суходрев. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС региона, это сегодня, 9 апреля, установил патруль оперативной группы пожарно-спасательного гарнизона Малоярославецкого района.

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По данным ведомства, из-за подъёма уровня воды на реке Лужа (приток реки Протва) затопило второстепенную дорогу местного значения около деревни Новостройка. В результате от транспортного сообщения были отрезаны деревни Дубровка, Бородухино и Новостройка Малоярославецкого района. Длина подтопленного дорожного полотна составляет 30 метров.

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А вышедшая из берегов река Суходрев (приток реки Угра) затопила 40 метров дороги около деревень Мандрино и Смахтино.

«Проезд через объездную дорогу со стороны Боровского района через населенные пункты Городня и Писково, расстояние 36 км, возможен только на автомобилях повышенной проходимости», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня на территории России паводковыми водами остаются подтопленными свыше 90 населённых пунктов, 745 жилых домов, более 3,8 тыс. приусадебных участков, более семи десятков мостов и почти дюжина автомобильных дорог. Из зон подтопления отселены свыше 220 человек. В Оренбургской области из-за угрозы паводка введён режим повышенной готовности.