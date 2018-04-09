Москва, 9 апреля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Торговая неделя для рынка энергоресурсов не несет в себе каких-то больших сюрпризов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заведующий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Потенциал снижения лежит в диапазон 66,20−66,20 долларов США за баррель Brent, что на 2,2−2,3% ниже текущей цены.

«Поддержку стабильности цен на нефть без резкого падения будет оказывать последняя статистика по рынку труда США.

Так называемые «Нонфармы», данные по занятости в несельскохозяйственном секторе Америки, сразу 6 апреля спровоцировали резкие продажи по USDX (индекс доллара США против корзины валют)», — пояснила Сальникова.

Однако уровень безработицы стабилен. Значит, после первой реакции рынка, в рамках которой доллар упал, можно ждать откат вверх.

«Более значимой статистики на эту неделю не запланировано, значит уже во вторник, 10 апреля, как только доллар начнет расти стоимость барреля нефти пойдет просаживаться вниз», — полагает эксперт.

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