Москва, 9 апреля, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Рубль падает с начала недели (9 апреля) из-за новых санкций в адрес России, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«9 апреля открытие торгов и по доллару США и по евро было с разрывом, после чего котировки продолжили восходящее движение. До двух часов дня понедельника рубль потерял против евро 2,9%», — отметил эксперт.

Пара выросла до уровня 73 рубля. В паре с долларом США потери российской валюты составили 3,3%, пара выросла до уровня 59,70 рубля.

«Тенденция падения рубля сохранится. Отметим, что курс национальной валюты долго удерживали стабильным до президентских выборов, потому сейчас, при наличии негативного подспорья, в совокупности с ожиданием падения стоимости нефти в 2018 году — будут стараться уронить стоимость рубля», — пояснил Владимиров.

10 апреля торги по валютным парам с российским рублем будут проходить под давлением. Доллар может вырасти до отметки 60,50−61, а евро к уровню 74,60.

«США еще в январе 2018 года обнародовали так называемый «кремлевский список», он включал имена 210 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Сейчас в список добавили еще 24 бизнесмена и 14 компаний», — отметил эксперт.

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