Ярославль, 9 апреля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Находящийся в рыбинской колонии Евгений Урлашов выплатил половину суммы долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

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По данным, полученным из Следственного управления Следственного комитета по Ярославской области, денежные средства, проходящие в качестве вещественных доказательств по уголовному делу о взятке мэру в сумме 494 642 долларов США и 9600 евро, зачтены в счет штрафа. В рублевом эквиваленте перечисленная в доход государства сумма составляет практически 29 млн рублей.

Судебные приставы продолжат работу по взысканию задолженности с бывшего мэра Ярославля.

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов осуждён за получение взятки. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 60 млн рублей.