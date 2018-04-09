Братислава, 9 апреля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй практически сразу же после нападения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь без наличия каких-либо доказательств заявила, что с «большой вероятностью» за отравлением стоит именно Россия. Все действия Британии в последующие дни, включая усиление давления на Россию, происходили лишь в надежде на то, что у нее получится ослабить позиции президента Владимира Путина в предвыборной кампании, поделился своим комментарием уголовный судья верховного суда Словацкой Республики Штефан Гарабин в интервью ИА REGNUM.

Карло Карра. Демонстрация вмешательства (фрагмент). 1914

«Это можно назвать подлостью и прямым вмешательством во внутренние дела другого государства, — отметил Гарабин. — Как судья я внимательно слежу за всей доступной информацией, а также и такими инфантильными аргументами, как: «если это не русские, то кто еще это может быть?». Не могу себе представить, чтобы я осудил кого-то без доказательств или игнорировал принцип презумпции невиновности», — подчеркнул председатель судебной коллегии по уголовным делам верховного суда Словакии.

Помимо того, что в правосудии такой метод является абсолютным нарушением справедливости, отмечает Гарабин, аналогичным образом необходимо оценивать юридические и дипломатические шаги в международных отношениях. По мнению эксперта, в данном случае речь идет вовсе не о доказательствах, а о политике, основанной на лжи. И именно поэтому, считает он, британский план обречен на неуспех.

Стало известно, что за день до нападения, без каких-либо видимых на то причин, организаторы выпустили в интернет и британские социальные сети информацию о бывшем британском шпионе Сергее Скрипале, который, напомним, был выдан Великобритании в 2010 году в рамках обмена задержанными шпионами, и который до недавних событий жил мирной жизнью в английском Солсбери. По мнению Штефана Гарабина, данная информация была лишь способом довести имя Сергея Скрипаля до сведения британской общественности.

И вот, уже после нападения вся мировая общественность могла наблюдать необъяснимое нежелание Великобритании следовать международным правилам Организации по запрещению химического оружия, предоставлять России какую-либо информацию в целях сотрудничества в расследовании нападения или же хотя бы разрешить российским дипломатам посетить пострадавших в больнице. Кроме того, не было и абсолютно никакой информации о том, где находятся сами пострадавшие.

Параллельно с этим началось огромное давление со стороны Великобритании на страны Европейского союза с тем, чтобы они из солидарности с британской стороной также признали Россию виновной. «Я убежден, что эти страны были застигнуты врасплох внезапным и странным требованием Великобритании, которую Соединенные Штаты безоговорочно поддержали. В правосудии я бы назвал это попыткой влияния на участников процесса, замены доказательной базы на повышение голоса с тем, чтобы перекричать голую правду», — заметил Гарабин.

Совершенно абсурдным словацкий уголовный судья считает и утверждение министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о том, что нападение было совершено по прямому приказу президента Путина. «Это лишь подтверждает простоту духа, полное отсутствие чувства собственного достоинства, а также отсутствие какой-либо ответственности на позиции представителя ядерной державы и близорукости представителей современной Великобритании в мировой политике».

Всё, что происходит сейчас, по меньшей мере несправедливо по отношению к британским гражданам, считает Штефан Гарабин. Это «деформирует мнение о Великобритании как о потенциальном надежном партнере в международных отношениях, и это очень печально», заключает эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта было совершено нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были обнаружены в критическом состоянии у торгового центра в британском городе Солсбери. Официальный Лондон практически сразу обвинил Москву в причастности к произошедшему, заявив, что бывшего двойного агента и его дочь отравили нервно-паралитическим газом группы «Новичок», который якобы разрабатывался и производился в Советском Союзе. Российская сторона все обвинения отвергает.