Москва, 9 апреля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Удар по сирийской авиабазе Тифор в провинции Хомс нанесли самолеты военно-воздушных сил Израиля, заявили 9 апреля в министерстве обороны РФ.

manhhai Авиаудар

По данным оборонного ведомства, 9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два военных самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, выпустили с территории Ливана восемь управляемых ракет по аэродрому Тифор.

Отмечается, что сирийские ПВО уничтожили пять управляемых ракет, однако три достигли западной части аэродрома. Среди российских советников пострадавших нет.

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По сообщению телеканала Al Arabia, в результате ракетного удара погибли 14 человек, в том числе представители вооруженных сил Ирана.

Напомним, нападение на военно-воздушную базу в Хомсе произошло утром 9 апреля. Государственные СМИ Сирии обвинили в агрессии США, однако в Белом доме и Пентагоне данную информацию опровергли.

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