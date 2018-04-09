Калуга, 9 апреля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов раскритиковал траты на содержание дневных стационаров в медицинских учреждениях. Как он заявил на заседании регионального кабинета министров 9 апреля, где обсуждали отчёт об исполнении бюджета областного фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год, на данную статью расходов ушло уже более 900 млн рублей.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов на заседании регионального кабинета министров

«Мы же видим с вами, что дневной стационар — это бутафория, ну, по крайней мере, на мой непросвещённый взгляд это так кажется, когда я посещаю медицинские учреждения», — заявил губернатор. — Попробуйте, кого-нибудь из нас, если нам уже сделали капельницу, заставить ещё полдня лежать на этой койке, чтобы потом пойти лечить какой-нибудь радикулит или ещё что-то. Человек привык отдыхать на своей кровати или там на своём диване, к которому он привык, и он вдруг ложится на эту койку и говорят «лежи!» Ну, привяжите тогда, по крайней мере. Так человек не будет там лежать. Но он там полдня как бы числится. Для медицинского учреждения — да, это как бы способ заработать деньги. Они могут предъявить документы и сказать, что вот столько на дневном стационаре пролечили людей, но почему там никого никогда нет?! В какой дневной стационар я бы не заглянул: максимум один человек и тот опрометью убегает, когда туда появляемся с этой комиссией. Не надо подходить к этому формально. Иначе на действительно нужные вещи бюджета не останется».

На этом же заседании глава Калужского региона предложил расширить права велосипедистов. Артамонов предлагает внести в существующие поправки ПДД, разрешающие велосипедистам не пропускать пешеходов на пешеходных переходах. Тогда, по его мнению, у калужан появится дополнительный стимул пересесть с автомобиля на велосипед.

«Человек сидит в этой машине часами в этих пробках торчит. И потом мы какого-то здоровья ждем от него. Какое может быть здоровье? Хорошо, не хочешь ходить пешком, поезжай на велосипеде. Мы говорим: «У нас нет велосипедных дорожек». А как же обходятся в других местах и целых странах? Подавляющее большинство стран не имеет велосипедных дорожек в силу исторических особенностей этих городов. Они с узкими улицами. Там негде просто их делать, эти велосипедные дорожки, как и у нас в Калуге. Но есть закон о преимуществе велосипедиста перед всеми остальными участниками дорожного движения. В том числе — перед пешеходами», — считает калужский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Калужской области высказался за запрет варенья в пользу экономии сахара.

«Варка варенья — это абсолютно бесполезное занятие. Кроме вреда ничего нет. Брали бы и замораживали ягоды. Сейчас холодильник есть», — заявил он.

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