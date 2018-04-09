Ярославль, 9 апреля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Ярославские градозащитники написали письмо гендиректору ЮНЕСКО Одри Азулай с просьбой остановить строительство гигантского аттракциона «колесо обозрения». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили авторы письма.

Строительство колеса обозрения в Ярославле

В письме француженке Одри Азулай градозащитники жалуются, что строящееся колесо обозрения высотой 65 метров на границе с территорией буферной зоны объекта Всемирного наследия «Исторического центра города Ярославля» нарушит силуэт и панорамы Ярославля.

«В настоящее время возведен фундамент аттракциона, и начали возводить надземную часть — опоры аттракциона. Разрешение на строительство колеса обозрения не выдавалось. Общественность города, члены Ярославской организации Союза архитекторов России, реставраторы, специалисты в области охраны культурного наследия, члены Российского Совета ИКОМОС бьют тревогу, так как строительство колеса обозрения представляет угрозу сохранности исторического облика центра Ярославля, его уникальным панорамам», — пишут авторы письма.

Особенную обеспокоенность градозащитников вызывают планы активной подсветки аттракциона декоративной иллюминацией, что, по мнению авторов письма, приведет к катастрофическим последствиям для восприятия уникальных панорам центра города.

Градозащитники просят гендиректора ЮНЕСКО срочно вмешаться в ситуацию, прислать в Ярославль миссию комитета всемирного наследия, дабы спасти уникальные панорамы центра города Ярославля. Авторы письма предлагают Одри Азулай обратиться в правительство России и Министерство культуры РФ, чтобы там взяли под контроль ситуацию со строительством колеса обозрения, а также провели проверку законности строительства колеса обозрения в нарушение регламентов «Проекта зон охраны памятников г. Ярославля».