Ярославль, 9 апреля, 2018, 14:30 — ИА Регнум. В Ярославскую областную думу внесен проект изменений в региональный закон о выборах. Его внес председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Изменения в основном продиктованы новациями федерального законодательства. В частности, как и на президентских выборах, на выборах в облдуму можно будет голосовать по месту пребывания, подав заявления через МФЦ или избирательные комиссии. Но, если избиратель голосует, покидая свой округ, он не сможет голосовать за депутата по одномандатному округу, а только за партийный список. Между тем, изменения могут быть и серьезнее.

«Мы вносим технические изменения в закон. Но могут появиться и политические, если этого захотят депутаты областной думы. Они могут оформить это в виде поправок», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Политические изменения могут касаться общей части партийных списков, которые гарантируют лидерам региональных отделений парламентских партий прохождение в заксобрание. По действующему сейчас закону в общей части списка один человек. Остальные мандаты распределяются в зависимости от процента, набранного территориальной группой. Различным политическим силам выгодно либо расширение общей части списка (например, до 3 человек), либо его отмена. Однако единого мнения, кто выиграет, а кто проиграет от возможных перемен, нет.

Источник в Ярославской областной думе сообщил, что депутаты пока не определились, будут ли вносится поправки или нет. Возможно, они появятся перед заседанием профильного комитета по законодательству 13 апреля.