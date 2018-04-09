Москва, 9 апреля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В Великобритании от российского правосудия скрываются лица, совершившие хищения на общую сумму более 500 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 апреля заявил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян на брифинге в Генеральной прокуратуре.

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«За последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании направлено было 83 запроса о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности и исполнения приговоров. Из этого количества 72 лица обвиняются или уже осуждены за совершение хищений в РФ на общую сумму около 500 млрд рублей», — заявил Карапетян.

«Это всего лишь вершина айсберга. На самом деле эти цифры в разы превышают эти данные. 500 млрд — это та доказанная сумма, которая была выявлена в ходе расследования этих уголовных дел», — добавил он.

По его словам, из направленных 83 запросов отказано в выдаче в отношении 60 лиц, а в отношении 55 лиц из этих 60 отказано в выдаче в связи с предоставлением статуса беженца.

«Уголовное преследование признано политически мотивированным, а также с мотивировкой о том, что выдача якобы может повлечь нарушение прав человека в РФ. Мы анализировали причины отказа этих лиц, которые оказались в розыске, с этими огромными суммами денег. Как оказалось, достаточно было объявить себя — не без помощи властей Великобритании — врагом режима Путина, и они немедленно получали статус беженцев», — заявил Карапетян.

Он отметил, что максимальное число отказов было получено с 2010 по 2016 год, когда главой МВД Британии была Тереза Мей.

«В настоящее время в Великобритании находится 21 запрос о выдаче лиц, совершивших преступления, в том числе хищения крупных денежных средств», — указал он.

9 апреля Генеральная прокуратура РФ на брифинге опубликовала материалы из переписки с Лондоном по делам Бориса Березовского и бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, а также огласила данные о сокрытии совершивших преступления в России лицах на территории Великобритании. Мероприятие было организовано на фоне обвинений России в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.