Москва, 9 апреля, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Локальный конфликт в Сирии может перерасти в глобальный, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 9 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ракетный удар по авиабазе Т-4 в провинции Хомс.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

По его мнению, Вашингтон был очевидно оповещён о намеченном ракетном ударе.

«Эта история сейчас из локальной превращается в глобальную», — предположил Абзалов.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Георгий Карлов («Единая Россия») призвал понять, что у США в отношении Сирии существует стратегический план, который будет осуществляться, несмотря ни на что.

«Независимо от появления новых фигур на этой шахматной доске стратегия США в этом очень опасном и очень экономически важном регионе не прекращает реализовываться, — заявил парламентарий. — Сирия является предметом серьёзной экономической заинтересованности, где Асад не является предметом дальнейших партнёрских взаимоотношений. Он как был врагом, так и остался».

Пример такого отношения к сирийскому президенту привёл другой участник передачи, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин, который обратил внимание, что Асада продолжают обвинять в применении химического оружия, хотя тому нет ни единого доказательства. В то же время, по словам Никулина, есть доклад, составленный экспертами ООН, которые доказали 52 случая применения химического оружия как раз противниками Асада — боевиками ряда радикальных исламистских группировок.

Напомним, что террористы, окопавшиеся в городе Дума (Восточная Гута), объявили, что что сирийские правительственные силы применили химическое оружие против гражданского населения города. Доказательств справедливости таких обвинений они не представили. В то же время государственный департамент США заявил, что в случае подтверждения информации о данной атаке ответственной за использование химического оружия в Думе будет Россия.

Минобороны РФ, однако, опровергло информацию боевиков о том, что сирийская армия применила химоружие.