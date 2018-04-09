Волгоград, 9 апреля, 2018, 14:11 — ИА Регнум. В Волгоградской области продолжается половодье. По данным на 9 апреля, в зоне подтопления остаются 29 населенных пунктов. В области действует режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

По словам губернатора Андрея Бочарова, паводковая ситуация в области стабилизировалась. Самой сложной ситуация остается на территории Еланского и Новоаннинского районов. При этом в зоне высокого паводка остаются всего 29 населенных пунктов — ранее в зоне находились 47 сел и деревень.

Из зоны подтопления были отселены 346 человек. Сейчас здесь находятся еще 32 человека, 11 из которых — дети.

На оперативном совещании 9 апреля Андрей Бочаров дал поручение обследовать пострадавшие дома, чтобы оценить причиненный ущерб. Первые выплаты пострадавшие получат уже сегодня.

«Социальным службам с привлечением сотрудников администраций, правоохранительных органов, МЧС, депутатского корпуса, общественности приступить комиссионно к обследованию пострадавших домовладений с целью определения ущерба, нанесенного стихией, и также совместно принять решение об оказании помощи», — цитирует пресс-служба поручение губернатора.

9 апреля в области начал работать штаб помощи пострадавшим от паводка. Сюда можно принести одежду, медикаменты и предметы первой необходимости.

Добавим, что, по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, вода в реках региона продолжает прибывать. Например, в Дону около поселка Серафимович уровень воды повысился на 18 см и составляет 567 см. В Хопре около поселка Барминский Алексеевского района уровень воды повысился на 75 см (сейчас — 491 см выше нулевой отметки), а в Волге в черте Волгограда воды прибыла еще на 38 см и пока остановилась на отметке 290 см. Есть и позитивные новости: например, уровень воды в реке Кардаил в Новониколаевском районе понизился на 106 см. Незначительное понижение есть и на других гидрологических постах.