Санкт-Петербург, 9 апреля, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Кубок Санкт-Петербурга и Ленинградской области по бодибилдингу.

Андрей Пронин ИА REGNUM В Петербургском СКК состоялся Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу

Андрей Пронин ИА REGNUM В Петербургском СКК состоялся Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу

Андрей Пронин ИА REGNUM В Петербургском СКК состоялся Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу

8 апреля года в Петербургском СКК завершился Открытый Чемпионат СЗФО по бодибилдингу и фитнесу. Это был 30-й Кубок Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Андрей Пронин ИА REGNUM В Петербургском СКК состоялся Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу

Андрей Пронин ИА REGNUM В Петербургском СКК состоялся Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу

Андрей Пронин ИА REGNUM В Петербургском СКК состоялся Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу

Атлеты соревновались в результатах бодибилдинга, демонстрируя свои достижения и в работе над телом. Десятки участников выступали в таких категориях как классический и атлетический бодибилдинг, фитнес, фитнес-бикини, бодифитнес, велнес-фитнес и пляжный бодибилдинг.

Андрей Пронин ИА REGNUM В Петербургском СКК состоялся Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу

Андрей Пронин ИА REGNUM В Петербургском СКК состоялся Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу

Андрей Пронин ИА REGNUM В Петербургском СКК состоялся Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу

В соревнованиях принимали участие женщины, мужчины и юниоры. Подобные соревнования проводятся регулярно в разных городах России, привлекая внимание населения к развитию бодибилдинга и фитнеса.