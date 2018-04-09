Москва, 9 апреля, 2018, 13:42 — ИА Регнум. То, что из восьми ракет, выпущенных по авиабазе Т-4 в провинции Хомс, сирийские ПВО сбили пять, говорит о том, что российские специалисты хорошо подготовили сирийских, считает директор центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Об этом он заявил 9 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

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Кроме того, он обратил внимание на то, что, когда США обещали нанести удар по объектам в Сирии, российский Генштаб пригрозил отреагировать на это ответными действиями.

«В результате удар наносит кто-то другой, — сказал Коновалов. — Все правила соблюдены».

Другой участник передачи, политолог Каринэ Геворгян, отметила, что израильские власти не могли не понимать, в каком контексте они осуществляют свою атаку по авиабазе.

«Это чётко рассчитанный шаг, а значит, он был согласован с властями США, — предположила она. — Попытка одним ударом поразить несколько целей».

Одна из причин случившегося, по мнению Геворгян, — желание Израиля вбить клин в союзнические отношения между Россией и Ираном.

Кроме того, политолог заметила, что положение нынешнего израильского премьер-министра очень шаткое, и он, как и Дональд Трамп, пытается перенести внутриполитический накал на внешний контур.

Что касается позиции Анкары, то, по мнению Геворгян, турецкий президент, обвинивший Башара Асада в применении химического оружия, показал тем самым, что готов следовать той пропагандистской линии, которую наметили США.

Напомним, нападение на военно-воздушную базу в городе Хомс, в результате которого погибли 14 человек, произошло утром 9 апреля. По некоторым сведениям, в момент нанесения ракетного удара в приграничном воздушном пространстве вблизи с сирийской границей находились боевые самолёты ВВС Израиля. Однако пресс-служба армии обороны Израиля отказалась комментировать журналистам вопрос о ракетном нападении на сирийский военный аэродром.

В числе погибших находились представители вооруженных сил Ирана.