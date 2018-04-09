Село Верх-Катунское, Алтайский край, 9 апреля, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Помещение филиала МБОУ «Катунская основная общеобразовательная школа», расположенного в посёлке Катунский Смоленского района Алтайского края, находится в аварийном состоянии. Это выяснили корреспонденты vesti22.tv, пообщавшись с персоналом школы и родителями детей, которые вынуждены находиться в опасных для жизни и здоровья условиях по причине постоянного протекания кровли здания, неисправности электропроводки и электроприборов.

Vesti22.tv Так выглядит одна из стен в здании филиала МБОУ «Катунская основная общеобразовательная школа»

Vesti22.tv Фасад здания филиала МБОУ «Катунская основная общеобразовательная школа»

Увиденное впечатляет: ядовитая зелёная плесень, отваливающиеся с потолка куски штукатурки и трещины, которые персонал вместе с родителями постоянно пытается залатать. Как пояснила директор Катунской основной школы Вера Медведева, из-за того, что прохудилась кровля и стали расходиться бетонные стены, в помещении постоянная сырость. Поэтому уроки катунских школьников проходят в другом здании. Но группу кратковременного пребывания эвакуировать некуда, равно как и школьную столовую, в которой питаются все дети.

Интересно, что вторую половину аварийного здания занимает фельдшерско-акушерский пункт. И с крышей там всё более-менее в порядке — 6 лет назад сделали новую. Что касается Катунской основной школы, то, судя по словам учителя Светланы Тимофеевой, местные власти благополучно забыли о своём обещании, данном ещё в 2015 году на праздновании 50-летия этого учебного заведения.

Vesti22.tv Отваливающаяся с потолка штукатурка в сдании филиала МБОУ «Катунская основная общеобразовательная школа»

«Глава Смоленского района Моисеева и при всех наших гостях и работающих сказала: в подарок мы вам делаем кровлю вот этого здания», — напомнила Светлана Тимофеева.

Между тем школьный повар Наталья Котова уже боится работать, говорит, неоднократно било током от электроприборов. Поэтому, прежде чем заниматься обедами, она с коллегами насухо протирает кухню.

«Лампочки горят. Да не просто горят. Бывает, что они взрываются», — заявила Наталья Котова.

Интересно, что местные власти на петиции родителей и просьбы персонала не реагируют, школьное здание никто даже не пытался признать аварийным.

«У меня ребёнок в шестом классе, шесть лет мы это видим периодически. Всё хуже и хуже состояние», — подчёркивает председатель родительского комитета Надежда Бессолицина.

Говорит, что после трагедии в Кемерове в посёлке и вовсе началась паника: учителя боятся выпускать дошколят в туалет.

«Страшно, что что-нибудь упадёт на голову или от стены что-нибудь отвалится, а питаться где-то надо», — поясняет ученик девятого класса Катунской основной школы Игорь Степанов.

СУ СК РФ по Алтайскому краю известил, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность несовершеннолетних в образовательном учреждении.

Напомним, трагедия с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», произошедшая 25 марта 2018 года, унесла жизнь десятков людей. Причём большинство их них — дети, пришедшие в кинотеатр посмотреть мультфильмы. Итоги масштабных проверок, начавшихся по всей стране, выявили множество нарушений противопожарной безопасности во многих торговых центрах. Но, очевидно, стоило бы проверить не только их, но и школы. Особенно — сельские.