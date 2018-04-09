Москва, 9 апреля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Повышенные штрафы за задержку авиарейсов почистят рынок перевозчиков и снизят цены на авиабилеты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Штрафы компаний за задержку авиарейсов могут увеличиться почти в 14 раз, пишут «Известия». Такая идея сегодня обсуждается в Минтрансе РФ — возможно, что размер штрафа за каждый час задержки вылета увеличится с 25 рублей до 339 рублей. Речь не идет о задержках по метеоусловиям или из-за форс-мажора, штрафы предлагается увеличить только в случае, если авиакомпания не справляется со своим планом полетов. Михаил Емельянов поддерживает такую инициативу.

«Нам необходима консолидация рынка авиаперевозок. Наличие мелких компаний не позволяет своевременно обновлять парк авиатехники, что приводит к тому, что закупаются или берутся в лизинг старые самолеты, так как у компании нет денег обновлять свой парк. Естественно, они в таком случае не справляются с планом перевозок, а отсюда и угрозы безопасности», — уверен Емельянов.

По его словам, ужесточение законодательства будет способствовать консолидации рынка авиаперевозок. В частности, уверен он, это приведет к уходу с рынка неконкурентных компаний.

«Это одна их мер давления на них, что совершенно оправдано. На рынке должны быть сильные компании, которые бы закупали российскую технику, а не собирали хлам со всего мира», — считает Емельянов.

При этом, по его словам, от ухода с рынка мелких авиакомпаний конкуренция не изменится — в РФ много крупных авиаперевозчиков, которые качественно выполняют свою работу. Кроме того, цены на билеты могут даже снизиться, предполагает депутат.

«Цены на билеты в целом должны жестче регулироваться, а от таких нововведений они даже могут понизиться. Потому что высокая цена билета в РФ во многом определяется злоупотреблением при лизинге иностранных судов, там слишком большие откаты», — объясняет Емельянов.