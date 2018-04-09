Рязань, 9 апреля, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В Рязанской области, по данным на 9 апреля, подтоплены 14 низководных мостов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Уровень воды в реках области продолжает повышаться. Например, в черте Рязани вода в Оке за сутки поднялась на 26 см и остановилась на отметке 87 см выше нулевой отметки гидрологического поста.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

Повышается уровень воды и в других районах области. Например, около города Касимов уровень воды в реке Ока повысился на 42 см и сейчас составляет 205 см, а в реке Мокша около поселка Кадом вода пока остановилась на отметке 429 см.

В некоторых реках вода уже начинает убывать. Такая ситуация, к примеру, отмечается в реке Истья около деревни Поповичи и в реке Проня в черте населенного пункта Быково. В последней, к слову, пока ситуация напряженная — уровень воды составляет 516 см.

«На территории Рязанской области подтоплено 14 низководных мостов в 7 муниципальных образованиях (Ряжский — 2, Скопинский — 1, Кораблинский — 3, Сапожковский — 4, Старожиловский — 1, Путятинский — 2, Михайловский — 1)», — сообщила пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на 4 апреля, в Рязанской области было подтоплено 10 низководных мостов. Тогда мосты оказались под водой на территории пяти районов. Так, по три моста подтоплено в Сапожковском и Кораблинском районах, два — в Ряжском, по одному — в Старожиловском и Скопинском районах.

В соседней Тамбовской области тоже половодье. В зоне подтопления находятся 10 муниципальных районов, два городских округа и семь участков дорог. Как 9 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области, в регионе есть подтопленные участки дорог и мостов. Подтопленных домов нет.

5 апреля в регионе был введен режим повышенной готовности для спасателей. По информации от 6 апреля, дворовые территории были подтоплены на пяти улицах Моршанска. Здесь были эвакуированы 22 человека, в том числе 15 детей. В городе введен режим ЧС.

Напряженная ситуация и в Котовске. Здесь вечером 9 апреля спасателям пришлось буквально снимать дачников с крыши дома. По состоянию на 8:00 9 апреля уровень воды в реке превысил критическую отметку 4 метра 30 см. За сутки уровень воды поднялся на 30 см.