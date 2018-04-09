Майкоп, 9 апреля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Большая делегация предпринимателей из Италии посетит столицу Адыгеи Майкоп в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея 9 апреля.

Пресс-служба главы Адыгеи Глава РА Мурат Кумпилов и почетный Генеральный консул Итальянской Республики в ЮФО Пьер Паоло Лодиджиани

Глава РА Мурат Кумпилов поставил перед органами исполнительной власти задачу развивать внешнеэкономический потенциал региона. В числе таких перспективных направлений — расширение торгово-экономического сотрудничества с Италией.

Как сообщается, бизнес-миссию итальянских предпринимателей в Майкоп возглавит Посол Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччиано, который посетит Адыгею впервые. Приедет в регион и почетный генеральный консул Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, при содействии которого ведется подготовка к визиту. Сам он побывал в Адыгее в марте этого года — на встрече с Муратом Кумпиловым обсуждались различные аспекты организации бизнес-миссии.

Ожидается, что в состав делегации войдут руководители и представители крупных итальянских компаний разных сфер деятельности: банковской, консалтинговой, строительной, агропромышленной, логистики, реабилитационной физиотерапии, туристской, ресторанной, косметической, дизайна, СПА-услуг.

«Необходимо максимально раскрыть инвестиционный потенциал республики во всех сферах деятельности. Важно использовать все возможности бизнес-переговоров, которые впервые в республике пройдут на таком высоком уровне, с участием Посла Италии в Российской Федерации», — отметил Мурат Кумпилов, поручивший всем заинтересованным ведомствам подготовить возможные предложения о сотрудничестве.

Глава республики также подчеркнул, что залогом успеха предстоящей бизнес-миссии являют давние партнёрские связи, которые в рамках укрепления российско-итальянских отношений Адыгея развивает с Италией с 2012 года, особенно с провинцией Южный Тироль. Так, в республике успешно реализуются проекты с применением итальянских технологий в сельском хозяйстве. В частности, сады интенсивного типа и плантации земляники заложены с использованием посадочного материала из Италии.