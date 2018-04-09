Москва, 9 апреля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Нельзя в международных отношениях категорически нельзя пользоваться принципом «ударили по левой щеке, подставь правую», заявил лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян 8 апреля в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

ИА Красная Весна Сергей Кургинян

Слова политолога стали реакцией на слова представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Россия в своей дипломатии придерживается принципа Нагорной проповеди, согласно которой «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».

«Только что в этот светлый день нам сказали: вы должны руководствоваться Нагорной проповедью в международных отношениях… Очень много времени ушло в христианской культуре для того, чтобы объяснить, что так нельзя. Споры Ивана Ильина и Льва Толстого — где, в миру иль в благодати, чем надо руководствоваться», — отметил политолог.

По его словам, дело не в Нагорной проповеди как таковой, а в том, что Запад по отношению к России ведет совершенно определенную враждебную линию и нельзя это игнорировать.

«А тут какое-то ощущение, что мы запаздываем с симметрией тона. Говорится: «Что же это такое, мы же такие интеллигентные люди, почему же вы так на нас плюете, что же вы замахиваетесь? Да подумайте, да подумайте». И они распаляются от этого. Любое слово про Нагорную проповедь и прочее, и прочее — распаляет всё больше. Распаляются люди сообразно тому, насколько они делают ставку на насилие в чистом виде», — продолжил политолог.

Напомним, что элита России не оставляет надежд на нормализацию отношений с Западом, однако, раз за разом ее надежды сталкиваются с реальностью, согласно которой ни о какой нормализации речи быть не может. Запад, видя неокончательность позиции России продолжает вводить новые санкции и осуществлять все новые провокации в надежде на то, что ему удастся додавить российскую элиту до конца.