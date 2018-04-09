Москва, 9 апреля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В международном праве не существует механизма ответственности за нарушение норм, определяющих предоставление странами друг другу лиц, в отношении которых ведется уголовное судебное разбирательство или для приведения в исполнение приговора, вынесенного в одном из соответствующих государств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 апреля заявил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян на брифинге в Генеральной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Есть правовые нормы, например, Европейская конвенция о выдаче, согласно которым Великобритания взяла на себя ответственность и даёт гарантии исполнения этих норм. Если она их не исполнит, что она и делает, то, к сожалению, международного механизма, чтобы обжаловать это решение, не имеется», — заявил Карапетян.

По его словам, на протяжении 10 лет генеральный прокурор России Юрий Чайка в различных европейских органах власти призывает коллег придумать и создать такой механизм, чтобы предотвратить или хотя бы пересмотреть решения об отказе выдачи без мотивации.

«К сожалению, в таких случаях коллеги на это не идут. В первую очередь Великобритания и другие страны. Поэтому законных механизмов воздействия в международных нормах нет», — добавил он.

9 апреля Генеральная прокуратура РФ огласила данные о сокрытии совершивших преступления в России лицах на территории Великобритании. В частности, по данным Генпрокуратуры, в Великобритании от российского правосудия скрываются лица, совершившие хищения на сумму свыше 500 млрд рублей.