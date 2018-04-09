Москва, 9 апреля, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Власти Москвы и государственная корпорация по космической деятельности (ГК) «Роскосмос» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения столице будут создаваться промышленные и инновационные кластеры, сообщается на сайте правительства Москвы.

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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, соглашение определяет такие направления сотрудничества, как оказание содействия, привлечение инвестиций, развитие предприятий, поддержка существующей инфраструктуры, оказание социальной поддержки и развитие образовательной системы России.

«Российская космическая отрасль для Москвы является одной из ключевых. Здесь работают десятки предприятий, тысячи инженеров, разработчиков, проектировщиков, рабочих. И сегодня от работы этих предприятий во многом зависит уровень развития техники», — отметил Собянин.

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Важно, чтобы предприятия космической отрасли чувствовали себя в Москве комфортно, чтобы создавались все условия для нормального функционирования и развития, отметил мэр

В свою очередь генеральный директор корпорации Игорь Комаров отметил, что соглашение даст новый импульс ракетно-космической промышленности.

Соглашение Москвы и Роскосмоса предусматривает создание и развитие на базе организаций ГК промышленных и инновационных кластеров, технопарков, технологических платформ, центров коллективного пользования, центров молодежного инновационного творчества и детских технопарков.

Также в рамках соглашения будут реализовываться проекты в сфере импортозамещения, создаваться лаборатории исследовательских и инновационных центров на базе образовательных и научных организаций Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2017 года в Москве на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). открылся первый детский технопарк для школьников с ограниченными возможностями.

Напомним, всего в Москве работает порядка 30 технопарков. Каждый из них имеет свою специализацию, начиная от разработки компьютерных технологий и заканчивая нанотехнологиями.

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