«Не зря в отпуск уходили»: Сергей Дружко снял сериал о своей жизни
Москва, 9 апреля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Первый выпуск нового YouTube-шоу «Дружко Сериал» ведущего и блогера Сергея Дружко вышло на первые позиции в трендах видеохостинга. Менее чем за сутки видео набрало свыше 360 тыс. просмотров.
Полудокументальный комедийный сериал рассказывает о жизни некогда популярного блогера после закрытия «Дружко шоу». Действия разворачиваются в реальном мире закулисья российского блогинга. Всего планируется выпустить двенадцать серий.
«Резкое падение интереса к некогда популярному шоу оставило Сергея Дружко на обочине трендов. Правда, сам он этого не признаёт и пытается вернуть былую славу всеми возможными способами», — говорится в описании ролика.
В каждом выпуске будут появляться известные блогеры, наделенные выдуманной странностью. В первом эпизоде таким гостем стал Big Russian Boss, за образом которого якобы скрывается не рэпер Игорь Лавров, а его продюсер. Еще одной приглашенной знаменитостью в ролике стал автор YouTube-канала Borsch. С обоими блогерами Дружко соглашается на коллаборацию, однако не добивается желаемого результата.
Как рассказали создатели нового шоу изданию Life.ru, многие действия внутри сериала будут иметь отражение в реальности. Так, если Дружко выпускает новое шоу, то оно на самом деле появится в интернете. То же самое происходит, если по сюжету блогер записывает Stories для Instagram или даёт интервью СМИ.
Пользователи положительно оценили шоу и отметили, что долгий перерыв в производстве новых видео пошёл на пользу Сергею Дружко.
«Очень годно. Интересно смотреть. 16 минут пролетели очень быстро. Продолжайте, ребят. Все получится», — пишет Mr. Clever.
«Не зря в отпуск уходили. Годнота», — считает Евгений Б.
Зрители оценили необычный формат сериала. По их мнению, амплуа актёра подходит Дружко больше, чем роль телеведущего. Пользователи также считают, что реалистичная подача, в том числе использование нецензурной лексики, выделяет новый проект.
«Человек, которому не хватает Оскара», — прокомментировала Анастасия П.
«То чувство, когда впервые услышал, как Дружко матерится», — удивился Bodya.
«Шоу повзрослело? Лайк за неформат, но вот только сути не уловил пока. Хотя интрига есть, не спорю. Буду ждать продолжения!» — написал Сергей С.
Однако не все оценили «Дружко Сериал». По мнению Алексея К., подобный формат шоу уже давно устарел.
«Зачем вы снова заводите этот формат? Мало «Реальных пацанов»? Я понимаю, телевизионщики и всё такое, но где рост? Стандартный сценарий: гг катится вниз, теряя веру, а интригу мы сохраним на потом. Однозначно дизлайк за пыль с погребов кинескоповых мутантов», — прокомментировал Алексей.
Напомним, экс-ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко около года назад запустил на YouTube «Дружко Шоу». Новый проект пришелся по душе пользователям видеохостинга — первый выпуск набрал более 15 млн просмотров. Однако вскоре популярность «Дружко Шоу» стала снижаться, а ролики едва набирали 1 млн просмотров. Два месяца назад на канале перестали появляться новые выпуски. Это привело в недоумение многих пользователей, так как создатели канала не сообщали о закрытии проекта.