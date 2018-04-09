Москва, 9 апреля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Первый выпуск нового YouTube-шоу «Дружко Сериал» ведущего и блогера Сергея Дружко вышло на первые позиции в трендах видеохостинга. Менее чем за сутки видео набрало свыше 360 тыс. просмотров.

Скриншот страницы YouTube Druzhko Show Сергей Дружко запустил «Дружко Сериал»

Скриншот страницы YouTube Druzhko Show Сергей Дружко запустил «Дружко Сериал»

Полудокументальный комедийный сериал рассказывает о жизни некогда популярного блогера после закрытия «Дружко шоу». Действия разворачиваются в реальном мире закулисья российского блогинга. Всего планируется выпустить двенадцать серий.

«Резкое падение интереса к некогда популярному шоу оставило Сергея Дружко на обочине трендов. Правда, сам он этого не признаёт и пытается вернуть былую славу всеми возможными способами», — говорится в описании ролика.

В каждом выпуске будут появляться известные блогеры, наделенные выдуманной странностью. В первом эпизоде таким гостем стал Big Russian Boss, за образом которого якобы скрывается не рэпер Игорь Лавров, а его продюсер. Еще одной приглашенной знаменитостью в ролике стал автор YouTube-канала Borsch. С обоими блогерами Дружко соглашается на коллаборацию, однако не добивается желаемого результата.

Как рассказали создатели нового шоу изданию Life.ru, многие действия внутри сериала будут иметь отражение в реальности. Так, если Дружко выпускает новое шоу, то оно на самом деле появится в интернете. То же самое происходит, если по сюжету блогер записывает Stories для Instagram или даёт интервью СМИ.

Пользователи положительно оценили шоу и отметили, что долгий перерыв в производстве новых видео пошёл на пользу Сергею Дружко.

«Очень годно. Интересно смотреть. 16 минут пролетели очень быстро. Продолжайте, ребят. Все получится», — пишет﻿ Mr. Clever.

«Не зря в отпуск уходили. Годнота», — считает Евгений Б.

Зрители оценили необычный формат сериала. По их мнению, амплуа актёра подходит Дружко больше, чем роль телеведущего. Пользователи также считают, что реалистичная подача, в том числе использование нецензурной лексики, выделяет новый проект.

«Человек, которому не хватает Оскара», — прокомментировала Анастасия П.

«То чувство, когда впервые услышал, как Дружко матерится», — удивился Bodya.

«Шоу повзрослело? Лайк за неформат, но вот только сути не уловил пока. Хотя интрига есть, не спорю. Буду ждать продолжения!» — написал Сергей С.

Однако не все оценили «Дружко Сериал». По мнению Алексея К., подобный формат шоу уже давно устарел.

«Зачем вы снова заводите этот формат? Мало «Реальных пацанов»? Я понимаю, телевизионщики и всё такое, но где рост? Стандартный сценарий: гг катится вниз, теряя веру, а интригу мы сохраним на потом. Однозначно дизлайк за пыль с погребов кинескоповых мутантов», — прокомментировал Алексей.

Напомним, экс-ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко около года назад запустил на YouTube «Дружко Шоу». Новый проект пришелся по душе пользователям видеохостинга — первый выпуск набрал более 15 млн просмотров. Однако вскоре популярность «Дружко Шоу» стала снижаться, а ролики едва набирали 1 млн просмотров. Два месяца назад на канале перестали появляться новые выпуски. Это привело в недоумение многих пользователей, так как создатели канала не сообщали о закрытии проекта.