Берлин, 9 апреля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) объявило о плане пересмотреть закон, устанавливающий к 2025 году верхний предел для потребления горючего новыми машинами. В Германии отнеслись к данному решению критически, сообщило Deutsche Welle.

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Речь идёт о документе, который предусматривает, что все производимые в США с 2022 по 2025 годы новые легковые автомобили, а также SUV и пикапы не должны потреблять больше 4,3 литров топлива на 100 км пути. В агентстве по охране эту норму назвали «нереалистичной», говорится в сообщении.

Немецкий эксперт в области автомобилестроения профессор Фердинанд Дуденхёффер назвал решение о пересмотре закона «эгоистическим преследованием своих интересов». По его словам, изменение климата является крупнейшей проблемой человечества, и то, что делает Трамп — это просто игнорирование этой проблемы, цитирует профессора издание. На заметку, агенство по охране окружающей среды возглавляет один из сторонников Дональда Трампа.

Пренебрежительное отношение к экологии американский президент демонстрирует уже не впервые — летом 2017 года было сделано заявление о намерении США выйти из Парижского соглашения по климату. Тогда Трампа осудили мировые политические лидеры, ведущие телевизионных новостей и многие экологи. Пересмотр закона также не вызвал восторга, особенно среди европейцев.

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После «дизельного скандала» европейские автопроизводители активно занялись разработками экологичных автомобилей, в некоторых европейских городах вводятся ограничения на въезд машин с высоким уровнем выбросов и т.д.

«Дизельгейт» вызвал бум развития электрокаров и ожесточенную борьбу за «чистый воздух». И вполне объяснимо, что столь спокойное отношение к вопросам экологии со стороны США вызывает возмущение в Евросоюзе (именно Штаты обвинили немецкий концерн Volkswagen в нарушении экологических норм и запустили цепочку проверок). Особенно если учитывать, какие финансовые потери понесли немецкие производители и сколько средств пришлось вложить в разработку электрокаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «дизельный скандал» разразился в сентябре 2015 года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты. Очистительные системы машин работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.

Скандал с дизелями Volkswagen поставил под сомнение будущее дизельных двигателей, и теперь автопроизводители активно борются за соблюдение всё более строгих правил в отношении выбросов оксидов азота.