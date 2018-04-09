Чебоксары, 9 апреля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. В Чувашии у спасателей в ходе нынешнего паводка «вызывают опасения» реки Сура и Алатырка, которые вскрылись и выходят из берегов. В Алатыре в связи с резким подъёмом уровня воды и угрозой подтопления объявлен режим повышенной готовности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cheges.rushydro.ru В районе Чебоксарской ГЭС

Ранее спасатели отмечали, что в Чувашии высота снежного покрова на 2 см выше обычного и составляет 33 см, запасы воды в снеге оценивались на уровне 83%. Заявлялось о двух сценариях развития паводковой ситуации: вероятный и наихудший. Наиболее высокий риск подтопления прогнозировался в Алатыре, где нет защитных сооружений, при этом водосбор у рек Алатырь и Сура — большой. По прогнозам, в зоне подтопления могут оказаться до 200 жилых домов с населением до 400 человек. При худшем сценарии в зону подтопления могут попасть до 55 населённых пунктов в 16 муниципалитетах, эвакуация может потребоваться более 2300 жителям.

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По данным властей, в настоящее время на водных объектах региона отмечается ледостав, местами промоины. Угрозы подтопления населённых пунктов и объектов нет. Глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров отмечает, что «вызывает опасения» река Сура в Алатыре, где ежесуточно «идёт наполнение в пределах 60−90 см», а также река Алатырка.

Отметим, что с 7 апреля в Алатыре действует режим повышенной готовности в связи «с осложнением паводковой обстановки, вызванной продолжающимся подъемом воды в реках Сура и Алатырь из-за паводка». Соответствующее постановление подписано главой администрации города Юрием Боголюбовым. По данным муниципалитета, уровень воды в реке Суре сейчас составляет 421 см, с 6 по 8 апреля подъем составил 168 см (уровень выхода воды в пойму — 575 см, критическое значение — 730 см).

«Жителям города, проживающим в зоне подтопления (поселки Зеленый, Водников, районы Подгорье и Ямская), необходимо постоянно помнить о возможной угрозе в паводковый период и ввести определенные коррективы в повседневный режим жизни, выполнять общие рекомендации, которые помогут справиться с бедой», — предупреждают власти муниципалитета.

При режиме повышенной готовности сотрудникам мэрии поручено информировать горожан о текущей ситуации, провести работу с владельцами маломерных судов для совместной работы по перевозке граждан в районе Подгорья, подготовить списки детей из зон возможного подтопления и обеспечить финансирование мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций.

По словам председателя ГКЧС Чувашии, «один из сложных, тяжёлых вопросов» — нахождение рыбаков на льду, которых не останавливает «хрупкий, рыхлый» лёд». Было отмечено, что в районе Чебоксарского водохранилища даже в будни находятся до 100 рыбаков.

21.mchs.gov.ru Спасатели предупреждают рыбаков: лёд становится «тонким и рыхлым»

«Но лёд рыхлый, в любой момент может произойти быть отрыв, поэтому хотелось бы обратиться к рыбакам не рисковать своей жизнью… Нет в этом никакой логики ради трёх рыбёшек», — говорит Вениамин Петров.

Чтобы предупредить происшествия на водоемах, спасатели участили проведение профилактических рейдов. Патрульные группы обследуют места массового выхода людей на лед по всей республике. Мониторинг территории ведется в том числе и с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов.