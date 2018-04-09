Ростов, Ярославская область, 9 апреля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области постепенно нормализуется ситуация с водоснабжением жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Yarregion.ru За ситуацией в Ростове наблюдают специалисты

Напомним, несколько дней жители жалуются на то, что вода из-под крана сильно пахнет навозом, пить ее невозможно. В магазинах раскупили все запасы бутилированной воды, на источниках и родниках выстроились очереди.

8 апреля состоялся сход возмущенных жителей. В парк Победы вышли более двухсот человек. Люди призвали местные власти к ответу за то, что третий день из кранов в районе течёт вонючая и мутная вода, которую невозможно пить и которой нельзя мыться. Присутствующие составили резолюцию и собрали подписи под озвученными требованиями. В документе люди требуют, чтобы власти публично отчитались о сложившейся ситуации, спланировали и реализовали необходимый комплекс мер для решения проблем качества водоснабжения в городе, а также сделали перерасчёт платы за воду.

Как сообщили 9 апреля в правительстве Ярославской области, начиная с 6 апреля, когда в городскую диспетчерскую службу поступили первые обращения горожан по поводу ухудшения качества водопроводной воды, на районном и региональном уровне принят ряд мер по предотвращению попадания талых вод в реку Устье. Ситуация находится на постоянном контроле КЧС Ростовского района и оперативного штаба, созданного в gравительстве Ярославской области.

«Качество питьевой воды в городе Ростове находится на жестком контроле регионального Правительства. Сотрудники нашего департамента совместно с природоохранной прокуратурой проводят проверку по факту загрязнения реки Устье. Контроль качества воды осуществляется в постоянном режиме не только южным, Ярославским водоканалом, но и специалистами департамента и Роспотребнадзора», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Как сообщили в администрации Ростовского района, проведена работа по локализации источника загрязнения водных объектов и обеспечению населения качественной питьевой водой.

Реализован комплекс мероприятий не только по очистке питьевой воды от паводковых загрязнений, но и по промывке особо проблемных и загрязненных участков городского водовода.