Санкт-Петербург, 9 апреля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Новейшее судно тылового обеспечения «Эльбрус» (проект 23 120) передано Военно-морскому флоту России. Государственные испытания судна завершены, и сегодня, 9 апреля, на «Эльбрусе» состоялась торжественная церемония подъема флага вспомогательного флота ВМФ. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь», где было построено судно.

ПАО «Северная верфь» Судно тылового обеспечения «Эльбрус»

«Эльбрус», способный буксировать даже авианосец, будет служить на Северном флоте ВМФ России.

Это универсальное судно, предназначенное для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Судно оснащено двумя электрогидравлическими кранами грузоподъемностью 50 тонн, лебёдками и системой динамического позиционирования. Оно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.

На судне установлен имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений. Корпус «Эльбруса» с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной до 0,6 м, что позволяет работать в арктических широтах.

«Благодаря классу автоматизации А1 на корабле обеспечено безвахтенное обслуживание», — подчеркивают на «Северной верфи».

«Эльбрус» стал головным судном тылового обеспечения проекта 23 120. Сейчас на петербургской верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта — «Всеволод Бобров».

Основные характеристики судов тылового обеспечения проекта 23 120: длина — 95 м; ширина — 22 м; осадка — 9 м; скорость — 18 узлов; водоизмещение — 9 500 т; дальность плавания — 5 000 морских миль; автономность — около 60 суток; экипаж — 27 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года прошли испытания по отработке взаимодействия судна с двумя типами палубных вертолетов — Ка-27 ПС и Ка-29. Отрабатывалась доставка грузов специальной грузовой сетью, а также доставка длинномерных грузов и погрузка контейнеров.