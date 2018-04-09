Суздаль, Владимирская область, 9 апреля, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Владимирское управление государственной вневедомственной экспертизы расторгло договор на проведение экспертизы проектной документации для строительства свиноводческого комплекса около Суздаля. Это произошло по инициативе ООО «Тарбаево», на территории которого хотят возвести ферму.

Анна Кумицкая ИА REGNUM В 2024 году Суздалю исполнится 1000 лет

Решение было принято еще 2 апреля, сообщил портал «ПроВладимир». СМИ опубликовало ответ управления членам инициативной группы, которая протестует против строительства. В частности, активисты настаивали на том, что подобный проект должен проходить экспертизу на федеральном уровне, а не на областном.

«По инициативе заявителя ООО «Тарбаево» договор на проведение проектной документации на строительство объекта «Свиноводческий комплекс на 2520 свиноматок полного цикла во Владимирской области» расторгнут 02.04.2018 года», — говорится в ответе управления.

ИА REGNUM напоминает, что по сообщению местных СМИ, компания «Дымов» планирует построить свинокомплекс в 12 км от Суздаля. В проект планируют вложить примерно 1,2 млрд рублей.

Против строительства выступили жители, которые считают, что создание свинокомплекса повлечет экологическую катастрофу. Люди боятся, что производство будет причиной неприятного запаха и даже отравления воды и почвы.

В оппозицию местным жителям встали региональные власти. Например, губернатор Светлана Орлова заявила, что чиновники будут поддерживать проект, «какие бы там акции кто не проводил».

Позже строительство свинокомплекса было приостановлено по инициативе прокуратуры. Как в февраля сообщил глава областного ведомства Игорь Пантюшин, строительные работы велись незаконно: нарушения допустили и местная администрация, и представители завода. В частности, администрация выдала разрешение на строительство без проектной документации.

Кроме того, нарушения при работах по строительству свинокомплекса рядом нашел и Росреестр. По данным ведомства, инвестор нарушил земельное законодательство, сняв плодородный слой с участка в 36 га.