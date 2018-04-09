Москва, 9 апреля, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Россия выразила обеспокоенность, что в настоящее время в Армении сложилась благоприятная ситуация для поставок томатов турецкого происхождения под видом произведенных на территории Армении. Об этом во время переговоров по инициативе Россельхознадзора в формате телеконференции с заместителем начальника государственной службы безопасности пищевых продуктов Егише Маргаряном заявил представитель российского ведомства.

Теплица

Он также отметил, что на российский рынок томаты поставляются преимущественно двумя организациями-экспортерами (ООО «Спайка» и ООО «Гринпродукт»), которые имеют как собственные производные площади, так и занимаются скупкой томатов у различных производителей.

«За последние шесть дней указанные организации ввезли почти 2000 тонн томатов. Увеличение объемов производства и интенсивности отгрузки томатов в Россию свидетельствует о возможном реэкспорте томатов армянской стороной, в том числе томатов турецкого происхождения», — сказано в сообщении Россельхознадзора.

В нем также уточняется, что для прояснения ситуации с поставками томатов из Армении в Россию, Россельхознадзор запросил у армянской стороны информацию о производителях томатов в Республике Армения, а также об объёмах выращивания и местах производства томатов в 2018 году.

Егише Маргарян сообщил, что 10 апреля текущего года запрошенная информация будет предоставлена в Россельхознадзор.

Стороны договорились о проведении проверки деятельности армянских предприятий по производству томатов с 11 апреля.