Пекин, 9 апреля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В Китае к концу 2018 года планируют начать внедрение технологий связи пятого поколения 5G, а в 2019 году обеспечить её полноценную работу. Об этом 9 апреля сообщает China Daily.

Сотовый телефон

Согласно информации издания, операторы мобильной связи China Mobile, China Unicom и China Telecom запустят в коммерческое использование сети 5G, в том числе оборудование базовой станции и терминалы.

В 2019 и 2020 годах должна быть запущена сеть в низко‑ и среднечастотных диапазонах. В 2022 году начнётся тестирование высокочастотных полос.

Напомним, в феврале 2018 года китайская корпорация Huawei представила первый в мире коммерческий терминал 5G CPE, который поддерживает стандарт 5G. В апреле компания ZTE заявила об успешном проведении первого звонка в сети пятого поколения.

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Отметим, что во многих странах ведутся разработки и испытания базовых станций и устройств под стандарт 5G. Предполагается, что внедрение сети пятого поколения увеличит скорость передачи информации до 1 Гбайт/с, что в 20−50 раз быстрее ныне действующих стандартов передачи данных.

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