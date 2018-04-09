Стокгольм, 9 апреля, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Трое судей, участвующих в присуждении Нобелевской премии по литературе, подали в отставку в связи с серией сексуальных скандалов, бросивших тень на престижную премию, сообщает 9 апреля Al Arabia.

Вильям Бугро. Орест, преследуемый эриниями (фрагмент). 1862

Причиной отставки судей стало их стремление минимизировать контакты с главой Стокгольмского культурного центра Жан-Клода Арно, обвиненного в сексуальных домогательствах.

Арно считается выдающимся деятелем культуры, он имеет тесные связи с академией, отвечающий за присуждение Нобелевской премии.

Ему было предъявлено обвинение со стороны 18 женщин, утверждающих, что Арно преследовал их.

Напомним, ситуация вокруг Нобелевского комитета стало еще одним случаем в серии скандалов, начавшихся с обвинения в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Особенностью подобных обвинений является то, что они были совершены много лет назад и не являлись чем-то, что нарушает законодательство. В частности министр обороны Великобритании Майкл Фэллон был отправлен в отставку за то, что около 15 лет назад потрогал журналистку за колено.