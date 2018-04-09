Челябинск, 9 апреля, 2018, 12:11 — ИА Регнум. В Челябинске коллектив спортивной школы олимпийского резерва «Конас» уже пять дней держит голодовку. В ней участвуют более 10 человек, требующие отменить увольнение директора школы Олега Строгонова и уволить главу городского управления спорта Евгения Иванова.

Takver Объявившие голодовку

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортшкола была создана в 1988 году. В апреле 2018-го она отмечает своё 30-летие. Но праздник оказался омрачён. 26 марта директор школы Олег Строгонов был вызван в городское управление спорта. И там начальник управления Евгений Иванов заявил о том, что Строгонов уволен.

Причин увольнения директору не объяснили. В итоге он попал в больницу с сердечным приступом. А его коллеги начали требовать восстановления справедливости. Возмутились увольнением также учащиеся школы и их родители.

Общественность пожаловалась в администрацию Челябинска, в правительство региона и в прокуратуру. В интернете в защиту Строгонова появилась петиция, а депутат Госдумы Любовь Духанина обратилась к министру спорта России Павлу Колобкову с просьбой предотвратить увольнение и взять на личный контроль процесс оптимизации детско-юношеских спортивных школ города.

3 апреля в защиту Строгонова прошёл пикет, на который пришли порядка 300 человек. А 4 апреля люди объявили голодовку в здании спортшколы.

На сегодняшний день одну из участниц акции доставили в больницу. Во время голодовки ей стало плохо. Здоровье участников акции отслеживают медики.

Чиновники не остались равнодушными к этой акции и встретились с её участниками. Правда, толку из этого не вышло. А 9 апреля ситуацию прокомментировал глава Челябинска Евгений Тефтелев. Он заявил о том, что голодовка — не способ решения проблемы. Кроме того, примерно о такой же своей позиции заявили и некоторые представители спортсообщества.

А пока процесс набирает обороты. Как пишет 74.ru, свою голодовку намерены объявить родители учащихся.

Добавим, в 2017 году Строгонова тоже хотели уволить. Не удалось. Также летом 2017 года управление спорта поведало спортивному сообществу о планах по оптимизации спортивных школ города. Но эти намерения вызвали непонимание у руководителей школ, которые заявили, что чиновники не спросили их мнения и не предоставили экономических обоснований реформы массового спорта.