Москва, 9 апреля, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Использовавших трагедию в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») обвинил в этическом людоедстве, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

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«Использование ситуации для раскачивания собственных политических установок — это и есть самое натуральное ниспадение, это этическое людоедство, и эти люди, в том числе, как вы выразились, медийные фигуры, то есть все вот эти камикадзе-водяновы, которые распространяли фейковые перепечатки друг друга по сети, разгоняли, эти люди должны извиняться. Не перед властью, а перед теми жителями Кемерова, которые, читая эти публикации, бежали к торговому центру спасать своих детей. Они должны извиняться перед обществом за то, что они ввели в заблуждение огромное количество людей, но у нас нет такого механизма», — заявил Толстой в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

ТРЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта. В результате погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Основной версией случившегося называют неисправность проводки.