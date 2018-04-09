Якутск, 9 апреля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Жители ещё одного аварийного дома в Якутске по адресу Халтурина, 5 уже устали ждать расселения и бороться за свои права. Люди возмущены тем, что из-за странного поведения чиновников мэрии города доказывать аварийность дома пришлось через суды, и были потеряны два года. В трещины между стенами и полом можно засунуть линейку, но это не помешало признать его подлежащим капитальному ремонту, сообщила корреспонденту ИА REGNUM, жительница дома Марина Черных. Она также возмущена тем, что слишком близко от аварийного здания строят новые дома, что усугубляет ситуацию.

Марина Черных Щели в квартире на Халтурина, 5

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Состояние дома резко ухудшилось из-за строительства многоэтажки на расстоянии семи метров от него. Устно чиновники не отрицают, что это повлияло, но соответствующий документ жильцам выдавать отказываются. Люди ищут, кто виноват в сложившейся ситуации и просят вмешаться правоохранительные органы.

«Дом складывается в середину. Трещины на полу и потолке, линейка проходит через стену, потому что оторвалась несущая стена. И через потолок проходит, потому что проседает. Можно к соседу линейку запихать и из комнаты в комнату, полы оторваны от стен, причём прилично. Как вообще они могли поставить этот дом на расстоянии семи метров? Как могли это сделать? Каким волшебным образом? Противопожарного разъезда, тротуарной дорожки нет», — рассказал Марина Черных.

Она недоумевает, какие законодательные акты вообще позволяют строить здания на таком близком расстоянии. Чиновники не могут ответить жильцам на этот вопрос.

Другая проблема — за то, чтобы дом признали аварийным, пришлось бороться два года. Изначально здание, к удивлению его жителей, квалифицировали как подлежащее капительному ремонту. Когда удалось добиться изменения его статуса, время было упущено, и непонятно, кто теперь понесёт за это ответственность. Расселение дома запланировано только на 2022 год.

«Четвёртый год уже длятся эти издевательства. Живём по принципу «До царя далеко, до Бога — высоко». Это издевательство над нами. Дом не может подлежать капитальному ремонту, это противоречит федеральному и республиканского законодательству. Неужели никакого состава преступления нет? Размежевали землю, лишили куска земли, который принадлежит людям. Нет придомовой территории, потому что у нас администрация города, по моему мнению, её украла — у нас, и у близлежащих домов. Мы стоим, видимо, пока не рухнем. Сейчас они ещё отсыпку сделают, мы вообще утонем. Вы наш дом снесите как положено, расселите людей, и делайте с землёй что хотите. Это будет по-честному», — считает Марина Черных.

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При этом рядом с ветхим домом опять ведётся стройка. Жильцы переживают, что очередная отсыпка, которую повлечёт строительство, ухудшит состояние дома.

«Что строят — неизвестно, но мы-то рухнем, они же собственников вообще хотят оставить без жилья. Надо проводить служебное расследование. Говорят, что это будет склад и будет ездить кран. Но это же опять отсыпка, а тут расстояния и 20 метров нет от стены дома. Мы два года жили под башенным краном, и сейчас будет то же самое. У нас тут вообще в Якутии никакие нормы не соблюдаются. И это центр города», — рассказала Марина Черных.

По её словам, в построенном рядом доме тоже не всё гладко: жильцы жалуются. Половина радиаторов чугунные, а половина — евро, прорывы труб, потому что не новые проложены, разрушающееся крыльцо — только часть проблем, с которыми люди столкнулись в новом жилье.

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«Люди сотни раз уже вызывали сантехников в новом доме, и вода от прорывов стекает под наш дом. Здание сдали в эксплуатацию летом 2016 года, ещё двух лет нет, а там уже крылечки рассыпаются, которые на высоте три метра от земли — дом на сваях. Ноги переломать можно, разъезжается крыльцо. Бракованные материалы, стены промерзают. На полу — 27, когда на улице — 50. Когда только прошла приёмка, заземления в ванных не было, людей током могло убить. Зачем вообще такие стройки нужны?», — удивляется жительница Якутска.

Дом, где живёт Мария Черных — далеко не единственный аварийный в Якутске.

«Полы в рядом расположенных домах падают на нижний этаж, и это центр города. Я считаю, что власти города ради выгоды сознательно ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан», — высказала мнение Марина Черных.

Она считает, что ситуация с домом, в котором она живёт, подлежит расследованию, а допустившие её чиновники должны быть наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, о плачевном состоянии дома Марина Черных рассказывала ещё год назад, и с тех пор ситуация только усугубилась: дом ветшает, его продолжает заливать, а рядом появилась ещё одна стройка.

Напомним, в 2016 году в эпицентре скандала оказался аварийный дом по улице Ленина, 27, также расположенный в центре Якутска. Его жильцы считали, что чиновники горадминистрации намеренно довели его до состояния аварийного, не сделав вовремя капитальный ремонт — чтобы расселить людей на окраины и завладеть землёй в центре столицы республики.