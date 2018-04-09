Рига, 10 апреля, 2018, 02:06 — ИА Регнум. В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис подписал законодательные акты о переводе среднего образования в Латвии на латышский язык. К 2021 году в Латвии не должно остаться преподавания на русском. О том, насколько эффективны меры защиты русских, проживающих в Латвии, со стороны российских официальных структур, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Латвия

Русскую общину в Латвии принято называть национальным меньшинством, ставя ее на одну доску с положением каких-нибудь испанских басков. Тот же эвфемизм прозвучал и в гневном обращении Госдумы РФ по поводу «ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии». Но русская община в этой стране — не «нацменьшинство», это самостоятельная группа, вот уже более 20 лет подвергающаяся политической дискриминации. Дискриминируют русских агрессивно и не считаясь ни с какими нормами.

Российские официальные структуры делают ставку на политическое объединение «Центр согласия», уже в самом названии которого есть идея соглашательства с русофобами и этнорадикалами. А партия «Русский союз Латвии», выросшая из общественного движения «За права человека в единой Латвии», неоднократно и мощно поднимавшая голос в защиту демократических прав русского населения, достаточной поддержки не получает. Российский бизнес и влиятельные силы в России продолжают курс на примирение, используя русскую общину в Латвии в качестве разменной монеты, а «Центр согласия», представленный в качестве фракции в латвийском сейме, даже не счел нужным протестовать против решительного шага латвийских властей на уничтожение русской культуры и образования в стране.

Читайте подробности: Агрессивная русофобия и паралич: Россия и Латвия по прошествии 20 лет

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